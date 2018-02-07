Akhisarspor tarih yazacak

Ligde 12 maçtır kazanamayan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükselmek için bugün 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında A Spor ekranlarında Kayserispor deplasmanına çıkacak. Akigo her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyet halinde adını yarı finale yazdıracak. Son 3 sezondur kupada çeyrek final oynayan Ege ekibi, tarihinde yarı finale kalamadı.