CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan bombası

    <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>’dan <a href="/index/son-dakika?id=c30b098a-ac5b-404b-8d07-e6fbb3207345" class="" rel="tag">son dakika</a> bombası

    Akigo, transferin son dakikalarında sürpriz bir hamleyle ’dan 28 yaşındaki Kongolu sağ kanat Bia’yı kiraladı

    Ligde 11 maçtır çektiği galibiyet hasretine ikinci yarıda son vermek için transferde nokta atışları yapan Akhisarspor, Seleznyov, Bilal Kısa ve Dany'den sonra sürpriz bir hamle daha yaptı. Yeşil- siyahlılar, ara döneminin bitimine dakikalar kala 28 yaşındaki Kongolu Geoffrey Mujangi Bia'yı 'dan kiraladı. Sağ kanat oyuncusu sarı-kırmızılılarda 5 maçında 117 dakika forma şansı bulurken, 3 karşılaşmasında oynadı ve 1 gol kaydetti. Ege ekibinde kulüp bulmaları istenen iki isimden Emnes, takımda kaldı, Hora ise 'a kiralandı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’dan bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN