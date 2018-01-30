Akhisarspor, kupa maçına hazır

Pazar günü oynanan Antalyaspor mücadelesiyle birlikte ilk kez kapılarını seyirciye açan Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki maç saat 18.30'da başlayacak. Akhisarspor'da sakatlığı bulunan Kadir dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya rotasyonlu bir kadro sürmesi bekleniyor.



Yeşil-siyahlı ekip, yarı final yolunda rakibine 7 Şubat Çarşamba günü rövanş maçında konuk olacak. Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon daha önce Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Boluspor'u eledi.



Ayrıca maçın bilet fiyatları şu şekilde: Kale Arkası Tribünleri: 20 TL, Misafir Tribünü 30 TL , Maraton Tribünü 35 TL , Kapalı Tribün 50 TL.