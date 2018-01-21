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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Akhisar’da stat heyecanı

    Akhisar’da stat heyecanı
    Gençlik ve Spor Bakanlığının kararlı adımları sayesinde yapımı tamamlanan Spor Toto Stadı gelecek hafta ilk maçına ev sahipliği yapacak. 12 bin seyirci kapasiteli stat Akhisar- mücadelesi ile hizmete girecek.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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