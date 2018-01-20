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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Karabüksporlu Dany Akigo’da

    Karabüksporlu Dany Akigo’da
    Akhisarspor, Kardemir Karabük'ten bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Yeşil-siyahlılar, golcü Seleznyov'dan sonra stoper 'yu da kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Türkiye'de G.Antep, G.Saray, Beşiktaş ve Bursaspor formalarını da terleten Dany, 12 kez de Kamerun Milli Takımı'nda forma giydi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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