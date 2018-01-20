Akhisarspor, Sivas deplasmanında

Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı saat 13.30'da başlayacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da 5 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor maçıyla tekrar takımının başında sahaya çıkacak.

Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalısı Mustafa Yumlu yarınki maçta forma giyemeyecek. Ege temsilcisinde kaleci Fatih Öztürk ile Kadir Keleş'in sakatlıkları bulunuyor, Soner Aydoğdu ve Olcan Adın da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor ara transfer döneminde Bursaspor'dan Bilal Kısa'nın yanı sıra Kardemir Karabükspor'dan Dany Nounkeu ile Yevgen Seleznov'u kadrosuna dahil etti.

Sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ege temsilcisi, bu maçlarda 12 gol atıp kalesinde 11 gol gördü.