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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Akhisarspor, Sivas deplasmanında

    Akhisarspor, Sivas deplasmanında

    'de 9 maçtır kazanamayan , ikinci devrenin ilk haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Hakem 'in yöneteceği Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maçı saat 13.30'da başlayacak.

    'da 5 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör , maçıyla tekrar takımının başında sahaya çıkacak.

    Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalısı yarınki maçta forma giyemeyecek. Ege temsilcisinde kaleci ile 'in sakatlıkları bulunuyor, ve Olcan Adın da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

    Teleset Mobilya Akhisarspor ara transfer döneminde 'dan 'nın yanı sıra 'dan ile Yevgen Seleznov'u kadrosuna dahil etti.

    Sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, 'de rakibiyle oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ege temsilcisi, bu maçlarda 12 gol atıp kalesinde 11 gol gördü.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:08
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