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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Dany iddiası

    Dany iddiası
    Akhisarspor, Bilal Kısa ve Yevhen Seleznyov transferlerinden sonra bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil- siyahlıların, Karabükspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ayrılık planları yaptığı belirtilen Dany Nounkeu'yla el sıkıştığı öğrenildi. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper bu sezon 11 maçta forma giydi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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