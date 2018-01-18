Dany iddiası

Akhisarspor, Bilal Kısa ve Yevhen Seleznyov transferlerinden sonra bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil- siyahlıların, Karabükspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ayrılık planları yaptığı belirtilen Dany Nounkeu'yla el sıkıştığı öğrenildi. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper bu sezon 11 maçta forma giydi.