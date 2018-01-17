Akhisar'ın yeni stadı ilgi odağı oldu
Akhisar’ın spor tarihindeki en büyük yatırımı olan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu için düzenlenen '1970 saniyede büyük buluşma' turlarına Akhisarlılar büyük ilgi gösteriyor. Akhisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce organize edilen turların ilk gününde 3 grup rehber eşliğinde stadyumun tüm alanlarını tanıma imkanı bulundu.
Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden alınan randevu ile gerçekleştirilen turlara büyük ilgi gösteren Akhisarlılar hafta sonuna kadar tüm seansları doldurdu. Basın toplantı salonu, soyunma odaları ve saha içi yedek kulübesinde bol bol fotoğraf çektiren Akhisarlılar tur sonunda kokteyl ile ağırlandı. 1970 kişiye özel bastırılan hatıra biletlerini alan ziyaretçiler çekilen toplu fotoğrafın ardından stadyum projesini çok beğendiklerini belirtti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:42
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Kartal’da yeni hedef Chicharito
Toplam 3
Yorum
dnz bizim birinci santrforumuz var zaten. alacaksanız 2 milyonu geçmeyecek afrikalı genç bir yetenek bulun yedek kulübesinde pişirin.
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 2
Yorum
aslan Geç kalınmış birşey UEFA ve SÜPER kupa sahibi galatasarayın dünya pazarında bambaşka yeri olmalı Şampiyonlar liği en başarılı 20 tkm biri
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 2
Yorum
tokatlı sadece istemekle olmuyor, belli ki antalya da kamp değil tatil yapılmış, o ne ruhsuzluktu öyle. belliki çok sıkacaz dişlerimizi yine
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