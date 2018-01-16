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    16 Ocak 2018, Salı
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    Akigo stadına kavuştu

    Akigo stadına kavuştu
    Akhisarspor, ikinci yarı maçlarını yeni stadında oynayacak. Dün sağlık, güvenlik ve itfaiye kriterlerinden başarıyla geçen 12 bin kişilik stat, maçıyla açılacak. Başkanı Salih Hızlı, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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