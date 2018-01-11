Bilal Kısa, Akhisarspor'da!

Daha önce tecrübeli futbolcuyla görüşen yeşil-siyahlıların, Bilal'in Bursaspor'dan resmen ayrılmasının ardından transferi noktaladı. Bilal Kısa, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.







Akhisarspor'a 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Karabükspor'dan transfer edilen Bilal, 2.5 yıl Ege ekibinde top koşturdu. Akhisar'da gösterdiği performansla A Milli Takıma çağrılan orta saha oyuncusu, 2015-2016'da Galatasaray'a imza atmıştı. Bu sezon Bursaspor'da sadece 2 maça çıkan Bilal, 44 dakika oynadı.