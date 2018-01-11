Bilal Kısa, Akhisarspor'da!
Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan, ara transfer döneminde ise Kardemir Karabükspor'dan Ukraynalı golcü Seleznyov'u kadrosuna dahil eden Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Bilal Kısa ile anlaştı.
Daha önce tecrübeli futbolcuyla görüşen yeşil-siyahlıların, Bilal'in Bursaspor'dan resmen ayrılmasının ardından transferi noktaladı. Bilal Kısa, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Akhisarspor'a 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Karabükspor'dan transfer edilen Bilal, 2.5 yıl Ege ekibinde top koşturdu. Akhisar'da gösterdiği performansla A Milli Takıma çağrılan orta saha oyuncusu, 2015-2016'da Galatasaray'a imza atmıştı. Bu sezon Bursaspor'da sadece 2 maça çıkan Bilal, 44 dakika oynadı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:09
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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