;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Akhisarspor'da!

    Bilal Kısa, Akhisarspor'da!

    Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan, ara transfer döneminde ise Kardemir Karabükspor'dan Ukraynalı golcü Seleznyov'u kadrosuna dahil eden , Bursaspor ile sözleşmesini fesheden ile anlaştı.

    Daha önce tecrübeli futbolcuyla görüşen yeşil-siyahlıların, Bilal'in Bursaspor'dan resmen ayrılmasının ardından transferi noktaladı. , ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



    Akhisarspor'a 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Karabükspor'dan transfer edilen Bilal, 2.5 yıl Ege ekibinde top koşturdu. Akhisar'da gösterdiği performansla A Milli Takıma çağrılan orta saha oyuncusu, 2015-2016'da Galatasaray'a imza atmıştı. Bu sezon Bursaspor'da sadece 2 maça çıkan Bilal, 44 dakika oynadı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilal Kısa, Akhisarspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN