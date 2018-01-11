Akhisarspor'da Bilal harekatı
Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan, ara transfer döneminde ise Kardemir Karabükspor'dan Ukraynalı golcü Seleznyov'u kadrosuna dahil eden Teleset Mobilya Akhisarspor, gözünü eski futbolcusu Bilal Kısa'ya çevirdi.
Daha önce tecrübeli futbolcuyla görüşen yeşil-siyahlıların, Bilal'in Bursaspor'dan resmen ayrılmasının ardından transferi noktalamak için çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi.
Bursa'dan yıllık 750 bin euro garanti ücret aldığı öğrenilen 34 yaşındaki futbolcunun ufak pürüzlerin giderilmesi halinde ikinci yarıda Akhisarspor forması giyeceği kaydedildi. Akhisarspor'a 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Karabükspor'dan transfer edilen Bilal, 2.5 yıl Ege ekibinde top koşturdu. Akhisar'da gösterdiği performansla A Milli Takıma çağrılan orta saha oyuncusu, 2015-2016'da Galatasaray'a imza atmıştı. Bu sezon Bursaspor'da sadece 2 maça çıkan Bilal, 44 dakika oynadı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:08
-
Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 20
Yorum
Ekici İlker bey, sorun TS'un satıp satmaması ya da Ekici'nin gidip gitmemesi değil ki, dava konusu oynadığı dönemdeki alacaklarının ödenmemesi.
-
Mandzukic için yoğun pres
Toplam 3
Yorum
Man-Cuk-owiç her defansa başağrısı yapar tam seviye topçusu sahadaki varlığı tehlike arz eder
-
Beşiktaş'tan Kırgızistan projesi
Toplam 1
Yorum
matejowiç bu cocukta yetnek var çok soğukkanlı gelecek için kalmalı yada kiralık verilmeli
Akhisarspor'da Bilal harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.