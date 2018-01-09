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    09 Ocak 2018, Salı
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    ’a 33’lük golcü

    Akhisar’a 33’lük golcü
    Ara dönemde ilk transferini Karabükspor'dan Seleznyov'u alarak gerçekleştiren 'ın Paraguaylı forvet Lucas Barrios'la ilgilendiği öğrenildi. Son olarak Brezilya'nın Gremio takımında top koşturan Barrios'un devre arasında kulübünden ayrıldığı ve şu an boşta olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki forvetle görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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