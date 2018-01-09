Akhisar’a 33’lük golcü
Ara dönemde ilk transferini Karabükspor'dan Seleznyov'u alarak gerçekleştiren Akhisar'ın Paraguaylı forvet Lucas Barrios'la ilgilendiği öğrenildi. Son olarak Brezilya'nın Gremio takımında top koşturan Barrios'un devre arasında kulübünden ayrıldığı ve şu an boşta olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki forvetle görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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