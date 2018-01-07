Okan Buruk sitem etti

Okan Buruk, yeşil-siyahlı ekibin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampta sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçta hakem tarafından haksız bir şekilde tribüne gönderildiğini herkesin gördüğünü savunan Buruk, "Adaletin aranacağı bir ortamda yarışmıyoruz. Bizim hakkımızı arayacak kimse yok. Bu kararları abartılı buluyorum. Karşılaşmada hakaret ya da benzeri şeyler yok. Galatasaray maçının ardından bana verilen 5 maçlık ceza adil değil. Ama 'Adil ne var.' derseniz çok fazla bir şey yok. O yüzden bunları çok fazla önemsemiyoruz. Bu maç bize zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlı ekibin Portekizli savunma oyuncusu Miguel Lopes'e Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartın ardından verilen 4 maçlık cezanın da çok ağır olduğunu vurgulayan 44 yaşındaki teknik adam, "Verilen cezalarda bir standart olmadığı zaman hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Güveninizi kaybediyorsunuz. Benim bir maç cezam kaldı. Bu cezamı da kupa maçında çekeceğim. Ardından tekrar takımımın başında olacağım." diye konuştu.

"Puan olarak kötü durumda değiliz"

Okan Buruk, lige iyi başlamalarına rağmen son 9 haftada 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Geçen sezondan kazandığımız öz güvenle lige başladık. Ligin ortasında önemli puanlar kazandık. Ardından ise sakat ile cezalı oyuncular ve yaşadığımız şanssızlıklar nedeniyle kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Bizim gibi takımların geniş kadroları olmadığı için son haftalarda sıkıntı yaşadık. Puan olarak kötü bir durumda değiliz. Bu, bizim gibi takımların ortalama puanları. Ama çok daha iyi yerlere gelebilirdik. İlk 7-8 haftadan sonra büyük takımlarla olanların dışında tüm maçlarımızı gündüz oynadık. Adaptasyon sıkıntısı yaşadık. Stadın zemini de bozuldu. Kendi stadımızda da oynamıyoruz. İkinci yarıda stadımıza geçeceğiz. Yeniden başlayacağız ve istediğimiz yere en kısa zamanda ulaşacağız."



"2-3 transfer daha yapmak istiyoruz"

Okan Buruk, devre arasında kadrolarına 2-3 oyuncu daha katmak istediklerini aktardı.

Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran Yevgen Seleznov ile anlaştıklarını söyleyen Buruk, "Bütçemize göre transfer yapmak istiyoruz. Ligin bu anlamda en doğru hareket eden takımlarından biriyiz. İmkanlarımızı biliyoruz. Kasamıza giren ve harcayacağımız para belli. Eğer şartlar oluşursa 2-3 transfer daha yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kadromuz genişler. İlk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık." şeklinde görüş belirtti.

"VAR faydalı olacak"

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de uygulanmaya başlaması planlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Maçlarda takımların ve hakemlerin birbirlerinden şikayetleri olduğunu anlatan Buruk, "Herkesin haklı taraftarı var. VAR uygulanmaya başlanınca daha adaletli olacak. Avrupa'da da kullanılıyor. VAR'ın bazı açık pozisyonlarda takımların haklarının doğru bir şekilde teslim edilmesi anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii oyunun durduğu zamanlar da olacak. Çok net penaltı, ofsayt ve kımızı kartın ortaya çıkabilmesi için zaman zaman maçlar da durabilir." değerlendirmesinde bulundu.



"Ligde herkes birbirini yenebilecek güçte"

Teknik direktörlük kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Göztepe'yi de çalıştıran Okan Buruk, Süper Lig'de bu sezon tüm takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu söyledi.

Takımlar arasındaki puan farkının az olduğunu dile getiren Buruk, şöyle devam etti:

"İlk yarıda puan ortalamasının düşük kaldığını görüyoruz. Galatasaray'ın Fatih Terim ile atağa geçeceğini düşünüyorum. Medipol Başakşehir'in de yönetim ve teknik direktör anlamında başarısı çok önemli. Beşiktaş'ın ise ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Avrupa'da hepimizin gururu oldu. Fenerbahçe son dönemde toparlandı, Trabzonspor da geriden geliyor. Ligde herkes birbirini yenebilecek güçte. İkinci yarıda zevkli, güzel ve her şeyin olabileceği bir lig bizi bekliyor."

"Türk oyuncular Cenk'i örnek almalı"

Okan Buruk, milli oyuncu Cenk Tosun'un bonuslar hariç 22 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasını ise şu şekilde değerlendirdi:

"Cenk'in Everton'a transfer olması çok önemli. Gelişimine baktığınızda, son 3 senede Türk oyuncularının kendilerine örnek alabileceği bir isim oldu. Böyle büyük paraya transfer olması da Türk futbolu açısından sevindirici. Çalışan, kendi başarısının arkasında duran ve her şeyi yapan oyuncuların karşılığını aldığını görüyoruz. Cenk'e başarılar diliyorum. İnşallah daha çok oyuncuyu bu şekilde yurt dışına göndeririz."