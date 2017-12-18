Akhisarspor, kalesini gole kapatamıyor

Kayserispor mağlubiyetiyle üst üste 8. maçında galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, 16. haftayı 19 puan ve averajla 12. sırada tamamladı. Ege temsilcisi, geride kalan 16 haftada 20 gol atıp kalesinde 27 gol gördü.

Süper Lig'deki 6. sezonunda 16. haftalar itibarıyla en kötü 3. dönemini geçiren yeşil-siyahlı ekip, 2012-2013'te ilk 16 haftada 14, 2014-2015'te ise 17 puan toplamıştı. En az puan topladığı bu iki sezonda 16 haftada kalesinde yirmi altışar gol gören Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon ise 27 gole engel olamadı. Ege temsilcisi 16. haftalar itibarıyla kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu geçiriyor.

Ligin ilk devresinin son maçında 25 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Dünkü maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Caner Osmanpaşa bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

16. HAFTA PERFORMANSLARI



Yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'de mücadele ettiği sezonlarda, 16. haftalarda gösterdiği performanslar şöyle: