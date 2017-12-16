Akhisarspor çıkış arıyor
Süper Lig'de 7 haftadır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın sezonun flaş takımlarından Kayserispor karşısında yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.
19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. BeINSports 2'nin yayınlayacağı mücadelenin bilet fiyatları misafir 10, maraton 11, kapalı alt 15, VIP tribün 20 TL olarak belirlendi.
Akigo'da cezalı Lopes ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Sissoko görev yapamayacak. Larsson ise sakat. Galatasaray deplasmanında tribüne gönderildikten sonra 5 maç ceza alan Teknik Direktör Okan Buruk da soyunma odasına ve sahaya giremeyecek. Ligde 16. haftaya Kayserispor 27 puanla 5. sırada, Akhisar ise 19 puanla 10. basamakta başladı. Yeşil-siyahlı ekip yılın iç sahadaki son maçına çıkacak.
AKHİSARSPOR: Lukac - Alperen, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Barbosa, Aykut, Olcan, Soner, Onur, Henrique.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:24
-
Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
-
Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
-
Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
Akhisarspor çıkış arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.