19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. BeINSports 2'nin yayınlayacağı mücadelenin bilet fiyatları misafir 10, maraton 11, kapalı alt 15, VIP tribün 20 TL olarak belirlendi.

Akigo'da cezalı Lopes ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Sissoko görev yapamayacak. Larsson ise sakat. Galatasaray deplasmanında tribüne gönderildikten sonra 5 maç ceza alan Teknik Direktör Okan Buruk da soyunma odasına ve sahaya giremeyecek. Ligde 16. haftaya Kayserispor 27 puanla 5. sırada, Akhisar ise 19 puanla 10. basamakta başladı. Yeşil-siyahlı ekip yılın iç sahadaki son maçına çıkacak.

AKHİSARSPOR: Lukac - Alperen, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Barbosa, Aykut, Olcan, Soner, Onur, Henrique.