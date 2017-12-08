 Akhisarspor, Galatasaray deplasmanında – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    , Galatasaray deplasmanında

    <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>, Galatasaray deplasmanında

    Süper Lig'de en son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında alan Teleset Mobilya , 15. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak.

    Ligde 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra daha sonraki 6 müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 yenilen Ege temsilcisi, Beşiktaş'la golsüz berabere kaldıktan sonra Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Teleset Mobilya , son 6 maçta sadece 3 puan alabildi. Ege temsilcisi, 15. haftaya 19 puan ve averajla 9. sırada girdi.

    Ligde son golünü 10. haftada Medipol Başakşehir karşısında 59. dakikada Paulo Henrique ile bulan Teleset Mobilya , ligde 391 dakikadır gol atamıyor.

    Ege temsilcisi yarın saat 19.30'da Türk Telekom Stadı'nda hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabakada Galatasaray'la karşılaşacak.

    Teleset Mobilya 'da sakatlıkları bulunan Serginho ile Daniel Larsson yarınki maçta forma giyemeyecek. Abdoul Sissoko, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Soner Aydoğdu sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:23
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