Akhisarspor, Galatasaray deplasmanında
Süper Lig'de en son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 15. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak.
Ligde 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra daha sonraki 6 müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 yenilen Ege temsilcisi, Beşiktaş'la golsüz berabere kaldıktan sonra Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 6 maçta sadece 3 puan alabildi. Ege temsilcisi, 15. haftaya 19 puan ve averajla 9. sırada girdi.
Ligde son golünü 10. haftada Medipol Başakşehir karşısında 59. dakikada Paulo Henrique ile bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 391 dakikadır gol atamıyor.
Ege temsilcisi yarın saat 19.30'da Türk Telekom Stadı'nda hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabakada Galatasaray'la karşılaşacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Serginho ile Daniel Larsson yarınki maçta forma giyemeyecek. Abdoul Sissoko, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Soner Aydoğdu sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:23
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 3
Yorum
carsi09 iste iste sen haynkes senin de hizli kaliteli elemanlarin var ama defansin eski defans degil cok acik veriyorsun.Kartal affetmez unutma
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2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Arkadaş maçları commodor 64 ten izliyor
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Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 5
Yorum
guşguş Türk futbolunda tek sorun agzından cıkanı kulagı duymayan ve aynı zamanda hic bir başarısı olmadan sabahtan akşama kadar tv.lerde konuşanlar
Akhisarspor, Galatasaray deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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