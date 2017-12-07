Akhisarspor, Galatasaray maçına kilitlendi

Buruk, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, iç saha performansı çok yüksek bir takım olan Galatasaray ile zorlu bir maç yapacaklarını belirtti.

Deplasmanda oynadıkları Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında iyi futbol oynadıklarını kaydeden Buruk, "İnşallah Galatasaray karşısına iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Bu tür maçlar bizim iyi oynadığımız, daha önceki referanslarımızın iyi olduğu karşılaşmalar." diye konuştu.

Buruk, sakatlıkları bulunan Serginho ve Daniel Larsson'un bu hafta forma giyemeyeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 6 maçtır galip gelememenin yanında önemli eksiklerimiz vardı. Olcan'la başladı, daha sonra Serginho, Ömer Bayram... Ömer Bayram takıma döndü, bu bizim için sevindirici. Kart cezalıları oldu. İlk devrenin son 3 haftalık bölümünde Larsson bizim için önemli oyuncuydu. Larsson'a çok iş düşecekti ama bizimle olmayacak. Çalışmalarımızı doğru bir şekilde sürdürdük. Oynayacak arkadaşların en iyisini yapacağını çok inanıyoruz."

Her şeyin üst üste geldiği bir dönem geçirdiklerini belirten Buruk, "İnşallah tekrar kazanmaya başlayıp, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Buruk, altyapıdan yetiştiği Galatasaray'da çok önemli zamanlar geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Duygusallık bu maçlarda olmuyor, kendi işinize, başarınıza odaklanıyorsunuz. Burada sadece kazanmak istiyorsunuz. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Çünkü kendi işimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Bize yakışan da her zaman bu. Göztepe maçına da gittik, duygusal bir ortam oluşmuştu. Bir sene önce orada çalışmışsın ama sahaya çıktığınızda yüzde yüz kendi işinize odaklanıyorsunuz."