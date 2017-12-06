 Akigo’da alarm – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Akigo’da alarm

    Akigo’da alarm
    TAM 6 maçtır galibiyete hasret Akhisar, G.Saray'a odaklanırken, 4 oyuncunun kart sınırında bulunması teknik heyeti sıkıntıya soktu. Teknik direktör Okan Buruk'un stoperler Caner ve Mustafa Yumlu ile orta saha Sissoko ve Soner'i uyardığı öğrenildi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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