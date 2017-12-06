Akigo’da alarm

TAM 6 maçtır galibiyete hasret Akhisar, G.Saray'a odaklanırken, 4 oyuncunun kart sınırında bulunması teknik heyeti sıkıntıya soktu. Teknik direktör Okan Buruk'un stoperler Caner ve Mustafa Yumlu ile orta saha Sissoko ve Soner'i uyardığı öğrenildi.