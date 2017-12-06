Akhisarspor'da sakatlar can sıkıyor

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan Daniel Larsson ile uzun süredir tedavisi süren Serginho'nun Galatasaray karşısında forma giymelerinin zor olduğu belirtildi. İyileşen Ömer Bayram'ın takımla çalışmalara başlaması ise yeşil-siyahlılara teselli oldu.



Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten teknik direktör Okan Buruk, puan ya da puanlar için mücadele edeceklerini söyledi. Galatasaray'ı yenecek güçte bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Buruk, top kendilerine geçtiğinde takımının ofansif bir futbolla gol arayacağını dile getirdi. Futbolcuların özgüven kazanması açısından Galatasaray maçının önemli olduğunu anlatan genç teknik adam, ligde iyi bir konumda olmalarının kendileri için avantaj olduğunu kaydetti.