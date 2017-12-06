Akhisarspor'da sakatlar can sıkıyor
Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı zorlu Galatasaray maçına hazırlanan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor.
Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan Daniel Larsson ile uzun süredir tedavisi süren Serginho'nun Galatasaray karşısında forma giymelerinin zor olduğu belirtildi. İyileşen Ömer Bayram'ın takımla çalışmalara başlaması ise yeşil-siyahlılara teselli oldu.
Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten teknik direktör Okan Buruk, puan ya da puanlar için mücadele edeceklerini söyledi. Galatasaray'ı yenecek güçte bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Buruk, top kendilerine geçtiğinde takımının ofansif bir futbolla gol arayacağını dile getirdi. Futbolcuların özgüven kazanması açısından Galatasaray maçının önemli olduğunu anlatan genç teknik adam, ligde iyi bir konumda olmalarının kendileri için avantaj olduğunu kaydetti.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:47
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Toplam 4
Yorum
AZİZ GRİP LİDERLİĞİ AHAHAAAAAHAA
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Janssen için flaş iddia
Toplam 3
Yorum
Mert feneri gördü bişey olmayacağını mutlu değil fenerde çünkü ne yönetim ne teknik heyet var kaçmanın yollarını arıyor özeti bu
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Janssen için flaş iddia
Toplam 3
Yorum
engin yönetim bu oyuncuyuda kaptırırsa , defolsun gitsin !
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