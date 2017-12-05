 Akigolar’ın kabusu – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Akigolar’ın kabusu

    Akigolar’ın kabusu
    LİGDE üst üste 6 maçını kazanamayan ve 4 haftadır gol atamayan Akhisar'ın, cumartesi günü konuk olacağı G.Saray'a son yıllarda şansı tutmuyor. 2013-14'te Aslan'ı Manisa'da 2-1 yenen Akigo, ardından G.Saray'la oynadığı 11 resmi maçtan sadece 2 beraberlik çıkarabildi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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