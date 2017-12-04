Akhisarspor'un Galatasaray kabusu

Rakibini 2013-2014 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1 yenen Akhisarspor, ardından Galatasaray'la oynadığı 11 resmi maçtan sadece 2 beraberlik çıkarabildi. İki beraberliği de Türkiye Kupası'nda elde eden yeşil-siyahlılar ligde ise Cimbom'a diş geçiremedi. Akhisarspor 2013-2014'ün ikinci devresinde Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a 6-1 yenilerek kötü seriyi başlattı.



Ege ekibi 2014-2015'te Galatasaray'a İstanbul'da 2-1, evinde de 2-0 mağlup oldu. Galatasaray ve Akhisarspor 2015-2016 sezonunda ise 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ligde Akhisarspor'u evinde 3-2, deplasmanda da 2-1 yenmeyi başardı. Kupa mücadelesinde ise oynanan 4 maçın 2'si berabere biterken, diğer iki karşılaşmada Galatasaray galip geldi. Geçen sezon da Galatasaray geleneğini bozmadı ve Akhisarspor'u 2 maçta da sahadan eli boş gönderdi. Manisa'daki mücadeleyi 3-1'le geçen Aslan, evinde de rakibini 6-0 yendi.