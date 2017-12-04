Akhisarspor'un Galatasaray kabusu
Süper Lig'de üst üste 6 maçını kazanamayan ve 4 haftadır gol dahi atamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'a karşı son yıllarda kötü bir performans ortaya koydu.
Rakibini 2013-2014 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1 yenen Akhisarspor, ardından Galatasaray'la oynadığı 11 resmi maçtan sadece 2 beraberlik çıkarabildi. İki beraberliği de Türkiye Kupası'nda elde eden yeşil-siyahlılar ligde ise Cimbom'a diş geçiremedi. Akhisarspor 2013-2014'ün ikinci devresinde Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a 6-1 yenilerek kötü seriyi başlattı.
Ege ekibi 2014-2015'te Galatasaray'a İstanbul'da 2-1, evinde de 2-0 mağlup oldu. Galatasaray ve Akhisarspor 2015-2016 sezonunda ise 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ligde Akhisarspor'u evinde 3-2, deplasmanda da 2-1 yenmeyi başardı. Kupa mücadelesinde ise oynanan 4 maçın 2'si berabere biterken, diğer iki karşılaşmada Galatasaray galip geldi. Geçen sezon da Galatasaray geleneğini bozmadı ve Akhisarspor'u 2 maçta da sahadan eli boş gönderdi. Manisa'daki mücadeleyi 3-1'le geçen Aslan, evinde de rakibini 6-0 yendi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:02
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 14
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'M KAZANMIŞ OLDUĞU BU PUANLARLA GEÇMİŞTEKİ KAYIPLARINI KAZANMIYOR. KAZANIMLAR BAŞARIYI DEVAMLILIKLA GETİRİRSE GÜZEL OLUR.
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Beşiktaş ve F.Bahçe Fransız forvet için kapışacak
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI63 AKLI VARSA BEŞİKTAŞ'A GELİR..TABİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSA, DÜZENLİ ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE OYNAMAK İSTİYORSA :-))
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Çare Fatih Terim
Toplam 30
Yorum
gs fenerliler gelmiş terim gelmesin diyor!!! başkan sen fenerli leri dinle kardeşim getirme terimi falan, nasıl olsa sezon sonu yolcusun!!!!!!!
Akhisarspor'un Galatasaray kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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