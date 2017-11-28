 Akigo kupada moral arıyor – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Akigo kupada moral arıyor

    Akigo kupada moral arıyor
    LİGDE 5 maçtır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanacak maçta 3. Lig'den Ankara Demir deplasmanında tur arayacak. Futbolculardan Portekizli Lopes sosyal medya hesabından, kötü gidişata son vermek için birlik vurgusu yaparak, takıma çağrıda bulundu.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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