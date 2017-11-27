 Akhisarspor kupada moral arıyor – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Akhisarspor kupada moral arıyor

    Akhisarspor kupada moral arıyor

    Süper Lig'de geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Ankara Demirspor'a konuk olacak.

    TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Abdullah Yılmaz'ın düdük çalacağı maç saat 14.45'te başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan sol kanat oyuncusu Ömer Bayram ile orta saha Serginho maçta görev alamayacak.

    Teknik direktör Okan Buruk, ligde alınan kötü sonuçların ardından kupada galip gelmek istediklerini söyledi. Ankara Demirspor'un 3'üncü Lig'de mücadele etmesinin kendileri için önemli olmadığına vurgu yapan Buruk, "Kupada her takım elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Biz de rakibe saygı duyup oynayacağız" dedi. Öte yandan Akhisarspor'un Portekizli oyuncusu Lopes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü gidişata son vereceklerini ifade etti.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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