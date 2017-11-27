Akhisarspor kupada moral arıyor
Süper Lig'de geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Ankara Demirspor'a konuk olacak.
TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Abdullah Yılmaz'ın düdük çalacağı maç saat 14.45'te başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan sol kanat oyuncusu Ömer Bayram ile orta saha Serginho maçta görev alamayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, ligde alınan kötü sonuçların ardından kupada galip gelmek istediklerini söyledi. Ankara Demirspor'un 3'üncü Lig'de mücadele etmesinin kendileri için önemli olmadığına vurgu yapan Buruk, "Kupada her takım elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Biz de rakibe saygı duyup oynayacağız" dedi. Öte yandan Akhisarspor'un Portekizli oyuncusu Lopes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü gidişata son vereceklerini ifade etti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:36
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Çok para harcanarak iyi bir kadro kuruldu ancak eksikleri var.Tudor sizi aldatmasın.Diğer takımlar devamlı puan kaybettiği için GS lider.
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 5
Yorum
Kartalcan zaten Babel'e diyecegimiz yok. Senol hoca Porto maçinda külübeye hiç oturmadi. Malatya maçina son 10 dk ayaklandi. Taktik müdahale yok yani
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Beşiktaş, Kupa'da moral arıyor
Toplam 1
Yorum
türk güneşle tudor adam gibi adamlar.
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