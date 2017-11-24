 Buruk iddialı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Buruk iddialı

    Buruk iddialı
    GEÇEN sezon çalıştırdığı Göztepe karşısına Akhisar'la çıkacak Okan Buruk, heyecanlı olduğunu belirtirken, "Beşiktaş'a karşı da galibiyet için oynamıştık. Beraberlik iyi sonuçtu. Göztepe'ye karşı da mutlak kazanmak için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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