Buruk iddialı

GEÇEN sezon çalıştırdığı Göztepe karşısına Akhisar'la çıkacak Okan Buruk, heyecanlı olduğunu belirtirken, "Beşiktaş'a karşı da galibiyet için oynamıştık. Beraberlik iyi sonuçtu. Göztepe'ye karşı da mutlak kazanmak için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.