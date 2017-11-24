Akhisarspor, Göztepe deplasmanında

Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde üst üste Fenerbahçe'yi 1-0 ve Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra 4 haftada sadece 2 puan alabildi. 9'uncu haftada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Ege temsilcisi, daha sonra Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 mağlup olurken, geçen hafta Beşiktaş deplasmanından golsüz eşitlikle döndü.

Göztepe gibi son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 13. hafta öncesinde aynı puana sahip olduğu İzmir temsilcisinin bir sıra gerisinde 9. durumda yer alıyor.

Rakibiyle en son 2011-2012 sezonunda aynı ligde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, TFF 1. Lig'de oynadığı iki karşılaşmayı da 1-0 kazanmıştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kart cezalısı Paulo Henrique'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek. Ege temsilcisinde ceza sınırında bulunan Abdoulwahid Sissoko, Caner Osmanpaşa ve Mustafa Yumlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bornova Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.