Akhisarspor, Göztepe deplasmanında
Süper Lig'de Göztepe gibi 4 haftadır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekip karşısında yarın İzmir'de galibiyet arayacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde üst üste Fenerbahçe'yi 1-0 ve Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra 4 haftada sadece 2 puan alabildi. 9'uncu haftada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Ege temsilcisi, daha sonra Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 mağlup olurken, geçen hafta Beşiktaş deplasmanından golsüz eşitlikle döndü.
Göztepe gibi son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 13. hafta öncesinde aynı puana sahip olduğu İzmir temsilcisinin bir sıra gerisinde 9. durumda yer alıyor.
Rakibiyle en son 2011-2012 sezonunda aynı ligde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, TFF 1. Lig'de oynadığı iki karşılaşmayı da 1-0 kazanmıştı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da kart cezalısı Paulo Henrique'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek. Ege temsilcisinde ceza sınırında bulunan Abdoulwahid Sissoko, Caner Osmanpaşa ve Mustafa Yumlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Bornova Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:43
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
Akhisarspor, Göztepe deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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