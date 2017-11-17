Okan Buruk: Hakemin baskısı altında kaldık
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'ı eleştirerek, "Maçın başından sonuna kadar hakem baskısını hissettiğimiz bir maç oldu. Bütün kararları aleyhimize verdi" dedi.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçı berabere bitirdiğimiz mutluyuz. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Özellikle rakibin hücum anlamında 7-8 tane maçın sonucunu değiştirecek oyuncuları var. Maç boyunca da bunu gördük. Takım olarak iyi savunma yaptık. Çok net 3-4 tane gol pozisyonumuz vardı. Verilmeyen penaltımız olduğunu düşünüyorum. Maç içinde öne geçme şansımız da olabilirdi. Penaltıyı yeseydik çok farklı bir maçın hikayesi olabilirdi. Bundan sonraki haftalar için bu oyunumuz ümit verdi. Çok pozisyon yakaladılar. Muhteşem bir seyirci vardı. Bunun yanında da maçın başından sonuna kadar hakem baskısını da hissettiğimiz bir maç oldu. Bütün kararları aleyhimize verdi. Takım, bütçe ve güç olarak Beşiktaş ile aynı seviyede değiliz. Mücadele olarak en üst seviye çıkarmaya çalıştık. Son 10 dakika 10 kişi kaldığımız için zorlandık. Bir puan aldığımız için mutluyuz. Beşiktaş'ı oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
"Bizim gibi takımların alt tarafa yaklaşmaması çok önemli"
Sezona iyi başladıklarını söyleyen Buruk, "Özellikle son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Son iki iç saha maçında beraberlik ve mağlubiyet aldık. Belki puan olarak hedefimizi yukarılara çekebilirdik. Şu anda aşağılara yaklaşmadan üstteki gruba tutunabilmek istiyoruz. İlk 6, 7'nin içinde olabilirsek bize mutluluk verir. İlk olarak hedefimiz bu. Bizim gibi takımların alt tarafa yaklaşmaması çok önemli. Alttaki gruptan üste gruba tutunmak çok önemli" şeklinde konuştu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:47
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bırak bu işleri cenk tosun hayatta görüp görebileceğin en çalışkan türk futbolcudur o saydığın 2 isim cenkin tırnağı olamaz kıskanma gurur duy
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
Okan Buruk: Hakemin baskısı altında kaldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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