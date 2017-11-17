“7 dakika uzatma fazlaydı”
Teleset Mobilya Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, karşılaşmanın 7 dakika uzatılmasını fazla bulduğunu söyledi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:41
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bırak bu işleri cenk tosun hayatta görüp görebileceğin en çalışkan türk futbolcudur o saydığın 2 isim cenkin tırnağı olamaz kıskanma gurur duy
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
“7 dakika uzatma fazlaydı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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