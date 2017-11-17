“7 dakika uzatma fazlaydı”

Teleset Mobilya Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, karşılaşmanın 7 dakika uzatılmasını fazla bulduğunu söyledi.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Zor maçtı. Ben pozisyonları bilmiyorum ama kırmızı kart doğru mudur, değil midir bakacağız. İnşallah doğrudur. Hakem adına üzülürüm, iyi yönettiği bir maçtı. Biz 1 puan aldığımız için sevinçliyiz. Beşiktaş iyi bir takım. Böyle bir puana ihtiyacımız var. İki haftadır mağlubuz. İnşallah bu bize moral olur. Ligde daha da puan alarak yolumuza devam ederiz. 7 dakika uzatma hariç iyi bir maçtı. Bana fazla geldi. Özel maçlarda 6'şar oyuncu değişiyor. Onlar da bile uzatma var mıdır, yok mudur bakmak lazım. Sadece o soru işareti. İnşallah doğrudur. Hakem adına söylüyorum. İyi niyetliydi" şeklinde konuştu.