 Akhisarspor çıkış peşinde – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    çıkış peşinde

    <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a> çıkış peşinde

    Teleset Mobilya , Süper Lig'in 12. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

    Ligde 9. haftada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 4-0 mağlup olan Teleset Mobilya , 12. haftanın açılış maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Son 3 haftada 1 puan alabilen Ege temsilcisi, ligde 17 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.

    Cezalı Ömer Bayram'ın forma giyemeyeceği müsabakada sakatlığı bulunan Serginho'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Olcan Adın'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

    Ege temsilcisinde Caner Osmanpaşa, Abdoulwahid Sissoko ve Mustafa Yumlu, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş-Teleset Mobilya maçı, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.