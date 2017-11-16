Akhisarspor çıkış peşinde
Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligde 9. haftada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 4-0 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, 12. haftanın açılış maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Son 3 haftada 1 puan alabilen Ege temsilcisi, ligde 17 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.
Cezalı Ömer Bayram'ın forma giyemeyeceği müsabakada sakatlığı bulunan Serginho'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Olcan Adın'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
Ege temsilcisinde Caner Osmanpaşa, Abdoulwahid Sissoko ve Mustafa Yumlu, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:07
-
"Umut tam bize göre"
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Çok iyi bir transfer olur.Çabuk davranılmalı.
-
Bebek'te Arda Turan buluşması
Toplam 8
Yorum
mehmet kurt Ben sporcunun zeki Çevik ve aynı zamandan ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Bu söz herşeyi anlatıyor.
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 18
Yorum
haha alın ben begenmıyorum modrıc tolgay var bızde oguzhanın yuzunden yedek bonus olarakta pektemegı verelım hatta ))))
Akhisarspor çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.