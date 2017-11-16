Ligde 9. haftada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 4-0 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, 12. haftanın açılış maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Son 3 haftada 1 puan alabilen Ege temsilcisi, ligde 17 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.

Cezalı Ömer Bayram'ın forma giyemeyeceği müsabakada sakatlığı bulunan Serginho'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Olcan Adın'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Ege temsilcisinde Caner Osmanpaşa, Abdoulwahid Sissoko ve Mustafa Yumlu, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.