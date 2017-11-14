 Akhisarspor'da Olcan 11'e – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Akhisarspor'da Olcan 11'e

    Akhisarspor'da Olcan 11'e

    Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan , ilk 11'e dönecek.

    Son olarak 29 Eylül'de Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada forma giyen Olcan, dizindeki sakatlık yüzünden Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kaçırdı. Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş önünde yeniden formasına kavuşacak.
    Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde tam kadro Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu bir ekiple mücadele edeceklerini, ancak deplasmandan en az 1 puanla dönmek istediklerini söyledi. Buruk, "Hedefimiz maksimum puanı toplamak. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Her takım her takımı yenebilir. İlk yarının sonuna kadar zorlu bir fikstürümüz var. Bu fikstürü en çok puanla geçersek ikinci yarı kendimiz için daha doğru bir hedef seçebiliriz" dedi.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:14
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