Okan Buruk umut aşıladı

Son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, kendileri için olumsuz bir tablo olmadığını söyledi. Buruk, "Kaybettiğimiz Alanya maçı hesaplarımızı biraz daha geriye götürdü. Ligde hedefimizin üst sıralar olması takımımız adına sevindirici" dedi