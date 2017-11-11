 Okan Buruk umut aşıladı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Okan Buruk umut aşıladı

    Okan Buruk umut aşıladı
    Son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, kendileri için olumsuz bir tablo olmadığını söyledi. Buruk, "Kaybettiğimiz Alanya maçı hesaplarımızı biraz daha geriye götürdü. Ligde hedefimizin üst sıralar olması takımımız adına sevindirici" dedi
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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