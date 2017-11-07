Akhisarspor yönetimi teknik heyetten rapor alacak
Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren T.M. Akhisarspor, 11 hafta sonunda 19 puan topladığı 2015-2016 sezonundan sonra en iyi ikinci sezonunu geçirmesine rağmen son 3 haftalık periyot teknik heyet ve yönetimi tedirgin etti.
ZORLU PERİYOT
T.M. Akhisarspor, milli maç arası sonrası Beşiktaş ve Göztepe gibi zorlu deplasmanlarda mücadele verecek ve ardından evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk devresindeki son 3 maçta ise yeşil-siyahlılar Galatasaray'ın konuğu olduktan sonra evinde Kayserispor'u ağırlayacak ve son maçta ise Ankara temsilcisi Osmanlıspor'un konuğu olacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:50
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 43
Yorum
GENÇFB FENERDE AZİZ VE AYKUT ACİLEN KADRO DIŞI BIRAKILMALIDIR.
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 1
Yorum
ged 61 inşallah gerçek trabzonsporu izleriz..ve inşallah bu sözler yalan rüzgarının yalanları ve kandırmacaları gibi olmaz...
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 78
Yorum
lefter artık hiçbir maça gitmem..........
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