 Akhisarspor yönetimi teknik heyetten rapor alacak – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Akhisarspor yönetimi teknik heyetten rapor alacak

    Akhisarspor yönetimi teknik heyetten rapor alacak

    Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren T.M. Akhisarspor, 11 hafta sonunda 19 puan topladığı 2015-2016 sezonundan sonra en iyi ikinci sezonunu geçirmesine rağmen son 3 haftalık periyot teknik heyet ve yönetimi tedirgin etti.

    Lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirmeyi hedefleyen yeşil-siyahlıların pazar günü İzmir temsilcisi Altınordu ile İzmir'de bir hazırlık maçı yapacağı öğrenildi. Öte yandan yeşil-siyahlı yönetim ile Teknik Direktör Okan Buruk'un yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde idman öncesi bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor. 3 haftadır sakatlığı devam eden Olcan Adın'ın ise milli amaç arasında tedavi süreci hızlandırılarak, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

    ZORLU PERİYOT
    T.M. Akhisarspor, milli maç arası sonrası Beşiktaş ve Göztepe gibi zorlu deplasmanlarda mücadele verecek ve ardından evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk devresindeki son 3 maçta ise yeşil-siyahlılar Galatasaray'ın konuğu olduktan sonra evinde Kayserispor'u ağırlayacak ve son maçta ise Ankara temsilcisi Osmanlıspor'un konuğu olacak.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:50
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