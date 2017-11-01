Evinde yenilmez

SÜPER Lig'in bu sezon flaş takımlarından Akhisarspor, evinde karşılaşacağı Alanyaspor'a gözdağı verdi. Teknik Direktör Okan Buruk, "Sahamızda oynamanın bir avantajı var. Taraftarımızla aldığımız 4 galibiyet ve 1 beraberlik var. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Sahamızda tekrar kazanıp hem puanımızı 20'ye yükseltmek hem de üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.