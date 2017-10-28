Akigo’dan Başakşehir’e gözdağı

SÜPER Lig'de flaş sonuçlara imza atan ve kupada da yoluna emin adımlarla ilerleyen Akhisarspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı M.Başakşehir önünde galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir'in Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu söylerken, "Biz de zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalara iyi hazırlanıyoruz ve bu müsabakalarda olumlu performans sergiliyoruz. İstanbul'dan da istediğimiz sonucu alıp evimize döneceğimize inanıyorum" diye iddialı konuştu.