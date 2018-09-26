Adanaspor'da teknik direktörlüğe Bülent Akın getiriliyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'da teknik direktörlüğe getiriliyor

    Adanaspor'da teknik direktörlüğe Bülent Akın getiriliyor

    1. Lig ekiplerinden , 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getiriyor.

    Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra yenilgisinin ardından Teknik Direktör ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alan turuncu-beyazlı yönetim teknik adam arayışına girdi.


    İlk olarak rotasını 'a çeviren yönetim, tecrübeli teknik adamın teklifi kabul etmemesi üzerine en son Denizlispor'da görev yapan Reha Erginer ve daha önce 'da Lucescu'nun yardımcılığını yapan, geçen sezon ise 'da sportif direktörlük görevinde bulunan 'a yöneldi.


    Yapılan görüşmeler sonucunda Teknik Direktörlüğü için Bülent Akın isminin ağır bastığı, bu hafta içinde anlaşmanın sağlanmasının beklendiği belirtildi.

    1. 26.9.2018 13:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor'da teknik direktörlüğe Bülent Akın getiriliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN