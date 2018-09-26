Adanaspor'da teknik direktörlüğe Bülent Akın getiriliyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ı getiriyor.
Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Boluspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alan turuncu-beyazlı yönetim teknik adam arayışına girdi.
İlk olarak rotasını Hikmet Karaman'a çeviren yönetim, tecrübeli teknik adamın teklifi kabul etmemesi üzerine en son Denizlispor'da görev yapan Reha Erginer ve daha önce Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapan, geçen sezon ise Konyaspor'da sportif direktörlük görevinde bulunan Bülent Akın'a yöneldi.
Yapılan görüşmeler sonucunda Adanaspor Teknik Direktörlüğü için Bülent Akın isminin ağır bastığı, bu hafta içinde anlaşmanın sağlanmasının beklendiği belirtildi.
- 26.9.2018 13:52
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Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 5
Yorum
asd hoca artıks endende gına geldi caneride al git ne olur
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Q7’ye Süreyya morali
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Q7 severim seni ama boş çalım ve orta yapıyorsun! Topu zamanın kullanmalısın! Ve Ljajic GİBİ bir oyuncu var çok gol atarsın! Takım için oyna
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 29
Yorum
süleyman şah sn.ali koç,sayın başkanım,lütfen taraftarların da gözleri var,akılları var,istatistik tutabilirler...takım bjk'den daha iyi değil...
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