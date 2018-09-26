Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Boluspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alan turuncu-beyazlı yönetim teknik adam arayışına girdi.



İlk olarak rotasını Hikmet Karaman'a çeviren yönetim, tecrübeli teknik adamın teklifi kabul etmemesi üzerine en son Denizlispor'da görev yapan Reha Erginer ve daha önce Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapan, geçen sezon ise Konyaspor'da sportif direktörlük görevinde bulunan Bülent Akın'a yöneldi.



Yapılan görüşmeler sonucunda Adanaspor Teknik Direktörlüğü için Bülent Akın isminin ağır bastığı, bu hafta içinde anlaşmanın sağlanmasının beklendiği belirtildi.