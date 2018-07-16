Adanaspor Eren Keleş'i transfer etti
Turuncu-beyazlılar, orta saha oyuncusu Eren Keleş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Eren Keleş'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Avusturya Bundesliga takımlarından St. Pölten'de forma giyen 24 yaşındaki Eren Keleş, turuncu-beyazlı takıma transfer edildi.
Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen orta saha oyuncusu Eren Keleş, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16.7.2018 15:19
-
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten 15 Temmuz mesajı
Toplam 3
Yorum
aslan Performansı sıfıra bile düşse ıslıklanmaz
-
Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 2
Yorum
Vatandaş Türkiye de bu kupada olmalıydı. Fatih Terim milli takımın başında hem başarısız oldu hem de milyonlarca TL tazminat aldı.
-
Onyekuru çok iyi
Toplam 2
Yorum
metinn tabii saktlanmassa ve terimin elinde patlamassa hala trezguet isteniyor rodrigues feghoili sinan mugdat ve serdar emre akbaba da alinirsa?
Adanaspor Eren Keleş'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.