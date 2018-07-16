Adanaspor Eren Keleş'i transfer etti
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'i etti

    Adanaspor Eren Keleş'i transfer etti

    Turuncu-beyazlılar, orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    1. Lig ekiplerinden , orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Bundesliga takımlarından St. Pölten'de forma giyen 24 yaşındaki Eren Keleş, turuncu-beyazlı takıma edildi.

    Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı ile bir araya gelen orta saha oyuncusu Eren Keleş, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    1. 16.7.2018 15:19
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