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Haberler Adana Demirspor Mustafa Alper Avcı: Oynamamız gereken oyun bu

Mustafa Alper Avcı: Oynamamız gereken oyun bu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 19:20
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Mustafa Alper Avcı: Oynamamız gereken oyun bu

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele eden bir oyuncu grubunun olduğunu belirtti.

Oyuncularının genç ve potansiyelli olduğunu ifade eden Avcı, "Oynamamız gereken oyun bu şekilde. Mücadeleden kopmadan, özellikle top rakipteyken çok doğru pozisyon aldık. Hem bloklar arasında hem de mevkiler arasında oyuncularım bugün çok özverili oynadılar. Topa sahipken yapmamız gerekenleri daha net kullanabilirdik. Ön bölgede biraz daha hareketliliği arttırabilseydik pozisyonlar yakalayabilirdik. Mevcut genç oyuncular üzerinden konuştuğumuzda, onları skorlardan bağımsız bu şekilde kazanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, karşılaşmada birçok genç oyuncunun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Oyunumuzu, oyuncuları geliştirerek önümüzdeki sezonla alakalı planı sezon sonuna bıraktık. Kalan maçlarda bu mücadeleyi sergilersek, bu şekilde devam edersek hem oyuncu olarak hem oyun olarak hem de kulübün beklentileri adına üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum. Bugün stattaki taraftarlara iyi futbol izlettiğimi düşünüyorum. Onların desteği çok önemli. Onlara da teşekkür ediyorum."

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