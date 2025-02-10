Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak görevinden ayrıldığını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanında sahadan çekilme kararıyla gündem olan Adana Demirspor'da Başkan Bedirhan Durak, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim.

Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim.

Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdik-lerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık göre-vinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla..."