  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi!

Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip, karşılaşmadan çekilme kararı aldı. | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 19:34 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 19:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi!

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig''in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

PENALTIYA TEPKİ

Maçın 11. dakikasında Semih Güler'in ceza sahasında Dries Mertens'e müdahalesi sonrası Belçikalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular bu karara tepki gösterirken hakemin kararı değişmedi. Penaltı atışı için topun başına geçen Morata vuruşu gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.

TALİMAT SONRASI ÇEKİLME KARARI

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Adana Demirspor'un içeri girmesinin ardından hakemler de soyunma odasına gitti.

REKLAM
F.Bahçe'den son dakika açıklaması!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...
Galatasaray - Adana Demirspor maçında şok: Misafir takım sahadan çekildi
G.Saray penaltı kazandı!
Buruk: Bir transfer daha...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan Skriniar: Günden güne... Milan Skriniar: Günden güne... 19:29
Szymanski'den 4000. gol sözleri! Szymanski'den 4000. gol sözleri! 19:26
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 19:16
Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir | CANLI Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir | CANLI 18:54
Buruk: Bir transfer daha... Buruk: Bir transfer daha... 18:40
Mourinho'dan sakatlık sözleri! Mourinho'dan sakatlık sözleri! 18:36
Daha Eski
F.Bahçe liderliği geri aldı! F.Bahçe liderliği geri aldı! 18:32
İstanbulspor evinde kazandı! İstanbulspor evinde kazandı! 18:25
F.Bahçe'ye bir kötü haber de Szymanski'den! F.Bahçe'ye bir kötü haber de Szymanski'den! 18:21
Fırtına ikas Eyüpspor maçına hazır Fırtına ikas Eyüpspor maçına hazır 18:18
F.Bahçe'de sakatlık! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Oyuna devam edemedi 18:18
Fenerbahçe Alanya'dan 3 puanla döndü! Fenerbahçe Alanya'dan 3 puanla döndü! 18:06