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Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 13:20 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 13:30
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Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Adana'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Alioui, Aimbetov

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Opoku, Yasin, Piatkowski, Aytaç, Cafu, Hajradinovic, Brekalo, Fall

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı TSİ 13.30'ta başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Kardelenler - Dizi
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