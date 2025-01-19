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Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'dan kırmızı kart sözleri!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'dan kırmızı kart sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipte Teknik Direktör Mustafa Dalcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:58
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'dan kırmızı kart sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipte Teknik Direktör Mustafa Dalcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSTAFA DALCI'NIN AÇIKLAMALARI

"Nabil'in pozisyonu kırılma anıydı. Çalıştığımız, istediğimiz, kırmızı karta kadar bizim istediğimiz oyun oynandı. Her şeyi biliyorduk. Antitezler uyguladık. Nasıl hücum ettiklerini biliyorduk. Kırmızı karta kadar hiçbir sorun yoktu bizim adımıza. O kırmızı kart çok erken geldi. 65'ten sonra beklediğimiz hamleler de olacaktı, oyunu riske atacaklardı. Bizim de düşündüğümüz hücum opsiyonları vardı. Kırmızı karttan sonra oyun farklı bir boyut aldı. Dışarıdan içeriden soktuğumuz oyuncular çok gençti. Reaksiyon gösteremedik. Kırmızı karttan sonra maç bitti. Fenerbahçe'yi kutluyorum, oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum."

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