  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Adana Demirspor Murat Sancak'tan Demirspor'a müjde

Murat Sancak'tan Demirspor'a müjde

Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, camiaya müjde verdi. Başkan Sancak, "Yaklaşık 10 gündür prim, oyuncuların ödemesi, toplam 1.2 milyon Euro ödedim. Günlük gelen ödemelerde tarafımdan kulübe para göndererek ödemeler yapılıyor. Kızsam da kırılsam da hakaret yesem de, bu kulüp için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Mücadeleye devam. Son 2 hafta hayırlısıyla 6 puan almaya ve ligde kalmaya mücadele edeceğiz. Ben burada olduğum sürece kapanma safsatası olmaz, olamaz. Beni bilen bilir o yüzden takıma sahip çıkmaya, desteklemeye, moral vermeye davet ediyorum herkesi" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Murat Sancak'tan Demirspor'a müjde
Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, camiaya müjde verdi. Başkan Sancak, "Yaklaşık 10 gündür prim, oyuncuların ödemesi, toplam 1.2 milyon Euro ödedim. Günlük gelen ödemelerde tarafımdan kulübe para göndererek ödemeler yapılıyor. Kızsam da kırılsam da hakaret yesem de, bu kulüp için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Mücadeleye devam. Son 2 hafta hayırlısıyla 6 puan almaya ve ligde kalmaya mücadele edeceğiz. Ben burada olduğum sürece kapanma safsatası olmaz, olamaz. Beni bilen bilir o yüzden takıma sahip çıkmaya, desteklemeye, moral vermeye davet ediyorum herkesi" dedi.
Icardi'ye talip çıktı!
İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Şile'de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları
F.Bahçe'de Felix coşkusu!
Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Fibabank mağlup Beşiktaş Fibabank mağlup 01:25
Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin 01:24
Pereira Wolves’i uçurdu Pereira Wolves’i uçurdu 01:24
1.7 milyar TL’lik dev karar 1.7 milyar TL’lik dev karar 01:23
A.Efes kayıp: 75-94 A.Efes kayıp: 75-94 01:22
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:59
Daha Eski
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:58
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 00:22
Arda Güler'den memleket ziyareti Arda Güler'den memleket ziyareti 00:22
Beşiktaş Almanya'da kayıp! Beşiktaş Almanya'da kayıp! 00:22
Beşiktaş Almanya'da kayıp! Beşiktaş Almanya'da kayıp! 00:20
G.Saray zorlanmadan kazandı! G.Saray zorlanmadan kazandı! 00:19