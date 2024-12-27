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Murat Sancak'tan Demirspor'a müjde
Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, camiaya müjde verdi. Başkan Sancak, "Yaklaşık 10 gündür prim, oyuncuların ödemesi, toplam 1.2 milyon Euro ödedim. Günlük gelen ödemelerde tarafımdan kulübe para göndererek ödemeler yapılıyor. Kızsam da kırılsam da hakaret yesem de, bu kulüp için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Mücadeleye devam. Son 2 hafta hayırlısıyla 6 puan almaya ve ligde kalmaya mücadele edeceğiz. Ben burada olduğum sürece kapanma safsatası olmaz, olamaz. Beni bilen bilir o yüzden takıma sahip çıkmaya, desteklemeye, moral vermeye davet ediyorum herkesi" dedi.
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