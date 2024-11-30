Adana Demirspor - Konyaspor CANLI İZLE (Adana Demirspor - Konyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Manev, Arda, A. Burak, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Barasi.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Tunahan, Oğulcan, Pedrinho, Keyta, Umut Nayir.

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Konyaspor maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.