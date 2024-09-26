Keleş veya şahin

Süper Lig'de 6 maçta 1 puan toplayarak sonuncu sırada kalan ve son olarak Alanya yenilgisi sonrasında, Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Volkan Demirel ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Demirel ile üç kez görüşen, neredeyse anlaşma sağlamak üzere olan Akdeniz ekibi, ikinci görüşmede 42 yaşındaki genç teknik adam ile çıkan pürüzleri gideremedi. Bunun üzerine mavi-şimşekler rotasını Hakan Keleş ve Levent Şahin'e çevirdi. Adana ekibi, listesindeki diğer teknik adamlar Levent Şahin ve Hakan Keleş ile masaya oturacak ve en kısa sürede yeni teknik direktörünü belirleyecek. 52 yaşındaki Hakan Keleş, geçen sezon Konyaspor'u çalıştırırken, 11 Ocak'ta görevinden ayrıldı. 51 yaşındaki Levent Şahin ise son olarak İskenderun'da görev yaptı ve yaklaşık 1 yıl 3 aydır takım çalıştırmıyor. Şahin, Galatasaray ve Milli Takım'da Fatih Terim ile Lucescu'nun yardımcılığını da yaptı.