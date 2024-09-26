  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Adana Demirspor

Keleş veya şahin

Mavi-Şimşekler rotasını, geçen sezon Konyaspor’u çalıştıran Hakan Keleş ve Galatasaray’la A Milli Takım’da Fatih Terim ile Lucescu’nun da yardımcılığını yapan Levent Şahin’e çevirdi

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Keleş veya şahin

Süper Lig'de 6 maçta 1 puan toplayarak sonuncu sırada kalan ve son olarak Alanya yenilgisi sonrasında, Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Volkan Demirel ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Demirel ile üç kez görüşen, neredeyse anlaşma sağlamak üzere olan Akdeniz ekibi, ikinci görüşmede 42 yaşındaki genç teknik adam ile çıkan pürüzleri gideremedi. Bunun üzerine mavi-şimşekler rotasını Hakan Keleş ve Levent Şahin'e çevirdi. Adana ekibi, listesindeki diğer teknik adamlar Levent Şahin ve Hakan Keleş ile masaya oturacak ve en kısa sürede yeni teknik direktörünü belirleyecek. 52 yaşındaki Hakan Keleş, geçen sezon Konyaspor'u çalıştırırken, 11 Ocak'ta görevinden ayrıldı. 51 yaşındaki Levent Şahin ise son olarak İskenderun'da görev yaptı ve yaklaşık 1 yıl 3 aydır takım çalıştırmıyor. Şahin, Galatasaray ve Milli Takım'da Fatih Terim ile Lucescu'nun yardımcılığını da yaptı.

Cimbom galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Okan Buruk: 4 maç üst üste kazanmak çok önemli
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan'a kaçtı! 'Derkan Başer' iddiası Dilan Polat muamması
İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri!
G.Saray'a sambacı orta saha! Gelecek için dev yatırım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:28
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:27
Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! 01:22
Arsenal evinde çok rahat! Arsenal evinde çok rahat! 01:22
Liverpool turu 5 golle aldı! Liverpool turu 5 golle aldı! 01:22
Kral geri döndü Kral geri döndü 01:22
Daha Eski
Osimhen dağıttı! Osimhen dağıttı! 01:19
100 kere penaltı 100 kere penaltı 01:18
Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! 01:17
Günay: Çifte bir mutluluk yaşadık Günay: Çifte bir mutluluk yaşadık 01:16
Kaan alkışlarla Kaan alkışlarla 01:16
İstifa kabul edildi İstifa kabul edildi 01:15