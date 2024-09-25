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Haberler Adana Demirspor

Volkan Demirel Adana Demirspor ile anlaştı mı?

Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor'da alınan başarısız sonuçların ardından Valkanis ile yollar ayrılmıştı. Adana ekibinde bu noktada öne çıkan isim Volkan Demirel oldu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 14:33
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Volkan Demirel Adana Demirspor ile anlaştı mı?

Geçtiğimiz sezon Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

VALKANIS İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi. Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Demirel, "Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık" dedi.

Demirel ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor.

KARİYERİNDE İKİ TAKIM VAR

42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

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