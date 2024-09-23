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Haberler Adana Demirspor

Adana Demirspor'da Michael Valkanis ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 13:35 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 13:44
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Adana Demirspor'da Michael Valkanis ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Michael Valkanis dönemi sona erdi. Akdeniz ekibi, Avustralyalı teknik direktör ile yollarını ayırdıklarını belirtti.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor, sezon başında göreve getirdiği Michael Valkanis ile çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

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