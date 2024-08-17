Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Sezonun 2. haftasında Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Deniz Eren, Semih, Gravillon, Rodriguez, Manev, Tayfun, Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası
Çaykur Rizespor: Gökhan, Alikulov, Mocsi, Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Zeqiri, Varesanovic, Sowe, Akintola
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı TSİ 21:45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.