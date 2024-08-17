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Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı kaşrıya geliyor. Adana'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 21:42
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Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Sezonun 2. haftasında Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz Eren, Semih, Gravillon, Rodriguez, Manev, Tayfun, Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası

Çaykur Rizespor: Gökhan, Alikulov, Mocsi, Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Zeqiri, Varesanovic, Sowe, Akintola

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı TSİ 21:45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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