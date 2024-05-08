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Yukatel Adana Demirspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 36. haftada karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:14
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Yukatel Adana Demirspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 12 Mayıs Pazar günü Gaziantep FK ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı" denildi.

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