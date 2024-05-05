Adana Demir nihayet

Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Adana Demirspor oldu.

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Barasi attı.

Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 maçlık kazanamama serisine son verdi. Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 44 puana yükseldi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.