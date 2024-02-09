Demir coştu

Kadrosunda yeni bir oluşuma giden, 8 oyuncusuyla yollarını ayıran mavi-şimşekler, dün üç transferle daha takımını takviye etti. Daha önce Aymbetov, Fougeu, Alioui, Mohammadi ve Nourani'yi alan Demirspor, Santos'tan 31 yaşındaki Kolombiyalı sağ açık Mendoza ve H.Tel-Aviv'den 29 yaşındaki G.Saraylı eski İspanyol orta saha Rodriguez ve 20 yaşındaki Angolalı orta saha Antonio Simao Muanza'yı transfer etti. Bu sezon 45 maçta 10 gol, 3 asistle oynayan Mendoza'yla 1.5+1, Rodriguez ve Muanza'yla da 2.5 yıllık kontrat imzalandı.