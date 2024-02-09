Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan olay tepki! "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan olay tepki! "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 25. haftada oynanan Kasımpaşa maçından 3-1 mağlup ayrıldı. Akdeniz ekibinde başkan Murat Sancak, karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Hakemlere tepki gösteren Sancak, "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 23:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan olay tepki! "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Hakem yönetimine sert eleştiride bulunan Sancak, "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor. Umarım farkına varırsınız. Farkına varamazsanız, hakemler ve temsilcilerin içindeki çeteyi çökertemeyecekseniz, bırakın gidin. YETER, YETER, YETER! Biz hakkımızı nerede arayacağız nerede, nerede! Ya bu işi derhal ve ivedilikle çözün, çözün, çözün ya da İSTİFA EDİN! Geçen hafta net kırmızı kartı vermeyen, ofsayt olmaması muhtemel pozisyon pat diye bayrağı çeken, hakemlere ne ceza verdiniz? Ödül olarak sonraki haftaya maç vermek. Peki o zaman ben de ceza aldım. Bana ödül olarak ne vereceksiniz? " ifadelerini kullandı.

Eleştirilerine devam eden Sancak, "Şunu bilin cezalarla TERBİYE EDEMEZSİNİZ! Bakalım bugünkü hakeme ödül olarak hangi maçı vereceksiniz ve bize ne ceza vereceksiniz bekliyorum, aman elinizi ağırlaştırmayın." sözlerini sarf etti.

DİĞER
Sinem Kobal'ın annesi ile tatil pozuna "Maşallah" yorumları yağdı... Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları...
Paşa Adana'da galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı...
"Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadroya sahibiz"
150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı... Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı... 23:23
"Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz" "Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz" 23:20
"Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadroya sahibiz" "Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadroya sahibiz" 23:14
Hatayspor'a Portekizli orta saha! Hatayspor'a Portekizli orta saha! 23:11
RAMS Başakşehir Ljukovac'ı kadrosuna kattı! RAMS Başakşehir Ljukovac'ı kadrosuna kattı! 22:41
Ümraniyespor'a tek gol yetti! Ümraniyespor'a tek gol yetti! 22:38
Daha Eski
G.Saray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı! G.Saray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı! 22:30
Paşa Adana'da galip! Paşa Adana'da galip! 21:56
Muci sağlık kontrolünden geçti! Muci sağlık kontrolünden geçti! 21:38
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! 21:23
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 21:00
10 numara Pepe 10 numara Pepe 20:55